Polizei Dortmund

POL-DO: E-Scooter-Fahrer flüchten nach Zusammenstoß mit Schulkindern - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0554

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag (1. Juli 2026) in Dortmund-Mengede sucht die Polizei nach zwei bislang unbekannten jungen Männern. Diese waren zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs und verletzten zwei elfjährige Mädchen.

Gegen Nachmittag wartete eine Gruppe von Schülerinnen nach Schulschluss an einer Bushaltestelle an der Dörwerstraße. Nach ersten Erkenntnissen näherten sich den Mädchen plötzlich zwei männliche Personen mit hoher Geschwindigkeit auf einem E-Scooter direkt über den Gehweg.

Der Fahrer schrie die Kinder an, sie sollten aus dem Weg gehen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit konnten die Elfjährigen jedoch nicht mehr rechtzeitig zur Seite springen. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über das Elektrokleinstfahrzeug und stieß frontal mit der Mädchengruppe zusammen und flüchtete anschließend gemeinsam mit seinem Mitfahrer vom Unfallort. Zwei Mädchen wurden dabei leicht verletzt.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich laut Zeugenaussagen um einen auffällig grün lackierten Leih-E-Scooter des Anbieters "Lime" gehandelt haben.

Personenbeschreibung der Flüchtigen:

- Fahrer: Männlich, junger Erwachsener, mittelgroß, mittlere Statur. Er hatte kurze, rote, lockige Haare und einen Bart. - Mitfahrer: Männlich, etwas jünger und etwas kleiner als der Fahrer. Er hatte schwarze, glatte und kurze Haare. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen, zu den Identitäten der beiden flüchtigen Personen oder zum Verbleib des E-Scooters nimmt die Polizeiwache Mengede unter der Rufnummer 0231/132-2721 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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