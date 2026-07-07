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Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund - Brackel

Dortmund (ots)

Am späten Montagabend kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt im Hofgerichtsweg im Dortmunder Stadtteil Brackel.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zwischen einer 51-jährigen Dortmunderin und ihrem gleichaltrigen Ehemann zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Ehemann seine Frau mit einem Messer lebensgefährlich verletzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Die Polizei Dortmund nahm den Tatverdächtigen fest. Eine Mordkommission der Polizei Dortmund hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis für Medienschaffende:

Rückfragen zu dieser Pressemitteilung und zum Sachstand der Ermittlungen richten Sie bitte am Dienstag, dem 08.07.2026, ab 07:00 Uhr an die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Dortmund (Presse-Hotline: 0231/132-1020).

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Torsten Sziesze
Telefon: 0231/132-1030
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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