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Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Übung von Feuerwehr und Polizei in Witten

Witten (ots)

Viel Blaulicht, aber keine echte Lage: Feuerwehr und Polizei führen am Montag, 30. März, eine gemeinsame Übung in Witten durch.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes des EN-Kreises und der Polizei nutzen die Osterferien und üben seit ca. 8 Uhr im Bereich der Hardenstein-Gesamtschule noch bis in die Nachmittagsstunden das gemeinsame Vorgehen bei einer Großlage. Dabei geht es darum, die Zusammenarbeit gezielt zu trainieren und den Übungseinsatz möglichst effizient zu bewältigen.

Weitere Details können mit Rücksicht auf die laufende Übung derzeit nicht genannt werden. Am Dienstag, 31. März, folgt eine ausführliche Abschlusspressemitteilung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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