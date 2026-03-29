Polizei Bochum

POL-BO: 7-jähriges Kind wird von Auto erfasst und verletzt sich leicht

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, 27. März, gegen 15.45 Uhr, auf der Unteren Heidestraße in Bochum ist ein siebenjähriges Kind leicht verletzt worden.

Ein 69-jähriger Bochumer befuhr mit seinem Auto die Untere Heidestraße in Richtung Wehlaustraße. Die Siebenjährige befand sich im Beisein ihrer Mutter auf dem Gehweg. Aus noch nicht geklärter Ursache trat das Mädchen plötzlich auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto des 69-Jährigen. Dabei zog sich das Mädchen leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

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