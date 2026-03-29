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Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit Fahrrad: Kind (8) verletzt sich leicht

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagabend, 28. März, auf der Borgholzstraße in Höhe Wiemelhauser Straße in Bochum wurde ein 8-jähriges Kind leicht verletzt.

Der 8-Jährige fuhr gegen 17.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Borgholzstraße. Als er die Fahrbahn in Höhe der Wiemelhauser Straße überqueren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 51-jährigen Autofahrer, der die Borgholzstraße in Richtung Wiemelhauser Straße befuhr. Dabei zog sich das Kind leichte Verletzungen zu.

Nach einer Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung konnte der junge Radfahrer vor Ort an seine Eltern übergeben werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1024
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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