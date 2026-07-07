Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub mit Messer in Dortmund-Scharnhorst: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0556

Am Montag (6. Juli) kam es in der Spannstraße zu einem Raubüberfall mit einem Messer. Dabei wurde ein 26-jähriger Mann aus Dortmund schwer verletzt.

Erkenntnissen zufolge kam es gegen 19:05 Uhr zunächst zu einem verbalen Streit zwischen drei Männern auf dem Parkplatz vor einem Wohnkomplex in der Spannstraße in Dortmund-Scharnhorst. Im weiteren Verlauf brach einer der Männer im Bereich des Spielplatzes verletzt zusammen. Die beiden anderen Männer flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Aufmerksame Zeugen verständigten einen Rettungswagen. Dieser brachte den Verletzten mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Einsatzkräfte zwei Personen fest, auf die die Zeugenbeschreibungen passten. Die Tatverdächtigen (29 und 33 Jahre alt, aus Dortmund) wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass dem Verletzten zuvor ein Mobiltelefon geraubt wurde. Die Prüfung von Haftgründen und die Ermittlungen dauern an.

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