Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: H1 Tierrettung

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Allensbach (ots)

Am 13.05.2026 um 19:41 Uhr wurde die Abteilung Allensbach mit einem Kleinalarm zu einer Tierrettung in den Silvanerweg alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage. Ein Marder hatte sich in einem Regenwasserablauf verfangen. Wie tief sich das Tier im Rohr unter der Erde befand, konnte zunächst nicht eingesehen werden.

Daraufhin wurde die Tierrettung Südbaden nachgefordert, welche mithilfe einer Endoskopkamera den Verlauf des Rohres kontrollierte. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich der Marder in ca. 60 cm Tiefe etwa einen Meter weit im Rohr befand.

Da der genaue Leitungsverlauf zunächst unklar war, suchten die Einsatzkräfte parallel zum Freilegen des Rohres nach weiteren Zugangsmöglichkeiten.

Nachdem das Fallrohr freigelegt und demontiert worden war, entschieden sich die Einsatzkräfte dazu, den Marder direkt zu befreien. Dies gelang schließlich unter Zuhilfenahme eines Staubsaugerrohres.

Die Tierrettung übernahm anschließend den Marder und kümmerte sich um die weitere Versorgung.

Nach fast zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

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