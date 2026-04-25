FW Allensbach: H0 Amtshilfe für die Polizei
Allensbach (ots)
Am 25.04.2026 um 00:47 Uhr wurde die Feuerwehr Allensbach mit der Drehleiter zu einem Verkehrsunfall auf der B33 Höhe Campingplatz Hegne gerufen, um eine Unfallstelle für die Polizei auszuleuchten.
Nach 3,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
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