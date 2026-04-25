Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: H0 Amtshilfe für die Polizei

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Allensbach (ots)

Am 25.04.2026 um 00:47 Uhr wurde die Feuerwehr Allensbach mit der Drehleiter zu einem Verkehrsunfall auf der B33 Höhe Campingplatz Hegne gerufen, um eine Unfallstelle für die Polizei auszuleuchten.

Nach 3,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

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