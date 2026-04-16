Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: B1 Fläche Klein

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Allensbach (ots)

Am 16.04.2026 um 06:54 Uhr wurde die Abteilung Allensbach zu einem Flächenbrand auf dem Walzenberg alarmiert.

Vor Ort konnte ein Brand auf ca. 1qm angetroffen werden. Dieser wurde mit dem Schnellangriff abgelöscht.

Nach 25 Minuten war der Einsatz beendet.

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