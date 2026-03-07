Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: BMA2 Personenschutz

Allensbach (ots)

Am 06.03.2026 um 17:47 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Gemeinschaftsunterkunft in der Allensbacher Kaltbrunnerstraße aus, woraufhin die Abteilung Allensbach sowie der Tagalarm alarmiert wurden.

Vor Ort konnte kein schädigendes Ergebnis festgestellt werden.

Nachdem die Brandmeldeanlage zurückgestellt wurde, konnten die Einsatzkräfte nach fast 20 Minuten den Einsatz beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell