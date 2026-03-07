PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Allensbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: BMA2 Personenschutz

Allensbach (ots)

Am 06.03.2026 um 17:47 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Gemeinschaftsunterkunft in der Allensbacher Kaltbrunnerstraße aus, woraufhin die Abteilung Allensbach sowie der Tagalarm alarmiert wurden.

Vor Ort konnte kein schädigendes Ergebnis festgestellt werden.

Nachdem die Brandmeldeanlage zurückgestellt wurde, konnten die Einsatzkräfte nach fast 20 Minuten den Einsatz beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Allensbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Allensbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Allensbach
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 10:31

    FW Allensbach: BMA2 Personenschutz

    Allensbach (ots) - Am 01.03.2026 um 18:57 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Gemeinschaftsunterkunft in der Allensbacher Kaltenbrunnerstraße aus, woraufhin die Abteilung Allensbach alarmiert wurde. Vor Ort konnte angebranntes Essen in einer Küche festgestellt werden. Nachdem die Wohnung belüftet wurde, konnten die Einsatzkräfte nach 20 Minuten den Einsatz beenden. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Allensbach Fabian Daltoe E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 19:12

    FW Allensbach: BMA2 Personenschutz

    Allensbach (ots) - Am 28.02.2026 um 19:38 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Gemeinschaftsunterkunft in der Allensbacher Kaltenbrunnerstraße aus, woraufhin die Abteilung Allensbach alarmiert wurde. Vor Ort konnte angebranntes Essen in einer Küche festgestellt werden. Nachdem die Wohnung belüftet wurde, konnten die Einsatzkräfte nach 20 Minuten den Einsatz beenden. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Allensbach Fabian Daltoe E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:57

    FW Allensbach: B1 Lagerfeuer

    Allensbach (ots) - Am 25.02.2026 wurde die Abteilung Hegne um 18:52 Uhr zu einem unbeaufsichtigten Lagerfeuer an den Grillplatz in Hegne gerufen. Vor Ort löschten die Einsatzkräfte das Feuer mittels Kleinlöschgeräts ab. Nach 15 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Allensbach Fabian Daltoe E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren