Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: G1 Ölspur nicht dringlich innerorts

Allensbach (ots)

Am Morgen des 21.03.2026 um 11:13 Uhr wurde ein Kleinalarm der Abteilung Allensbach zu einer Ölspur in die Radolfzellerstraße alarmiert.

Vor Ort streuten die Einsatzkräfte mehrere Ölflecken ab und nahmen im Anschluss das Bindemittel wieder auf.

Nach insgesamt 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

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