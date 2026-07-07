Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild nach einer gefährlichen Körperverletzung am Signal Iduna Park

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0559

Am Samstagabend des 17. Januar 2026, um 18 Uhr, kam es zum Nachteil eines 45-jährigen Mannes zu einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Vorplatz des Fußballstadions Signal Iduna Park in Dortmund. An diesem Tag fand die Bundesliga-Begegnung zwischen den Mannschaften von Borussia Dortmund und dem FC St. Pauli statt.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6202374 (Lfd. Nr.: 0073)

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Polizei Dortmund nun mit einem Phantombild nach dem bislang unbekannten Täter. Das Phantombild ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter dem folgenden Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/208936

Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen auf dem Phantombild machen?

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

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