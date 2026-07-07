Polizei Dortmund

POL-DO: Rund achtstündiger Einsatz am "Kronenturm" geht glimpflich aus: Polizei Dortmund warnt potenzielle Nachahmer eindringlich

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0557

Drei Personen auf dem Dach des "Kronenturms" in der östlichen Innenstadt beschäftigten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am gestrigen Montag ab 18:30 Uhr über mehrere Stunden bis nach Mitternacht. Die Polizei Dortmund warnt potenzielle Nachahmer eindringlich davor, auch das Dach des Kronenturms zu besteigen. Es herrscht Lebensgefahr!

Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten drei Personen (19, weiblich, aus Lippstadt; 16, weiblich, aus Hamm; 13, weiblich, aus Hamm) am gestrigen Abend gegen 18:30 Uhr auf das Dach. Aufgrund konkreter Hinweise musste auch von suizidalen Absichten der Personen auf dem Dach ausgegangen werden. Darüber hinaus waren die Personen teilweise maskiert und standen unter dem Einsatz von Betäubungsmitteln.

Im Laufe des Einsatzes versuchten die Einsatzkräfte zunächst vergeblich, die Frauen zum Verlassen des Gebäudes zu bewegen. Stattdessen warf mindestens eine Person Steine vom Dach, die teilweise nur wenige Meter neben den am Boden positionierten Einsatzkräften einschlugen. In den Einsatz waren auch Spezialkräfte eingebunden.

Schlussendlich konnten die Einsatzkräfte kurz nach Mitternacht erreichen, dass die Personen das Dach verlassen. Zwei Personen wurden einem psychiatrischen Krankenhaus zugeführt und die dritte Person in die Obhut eines Betreuers übergeben. Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, versuchter gefährlicher Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet.

Darüber hinaus prüft die Polizei Dortmund auch in diesem konkreten Fall die Möglichkeit, die mutwilligen Verursacher solcher Einsätze in Regress zu nehmen.

"Einsätze dieser Art sind extrem unnötig und es ist leider nicht das erste Mal, dass so etwas an dieser Örtlichkeit vorkommt. Wir können nur eindringlich davor warnen, dieses Gebäude zu betreten und auf das Dach zu klettern", sagt Achim Stankowitz, Behördenleiter in Vertretung.

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