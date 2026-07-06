POL-MK: Bedrängt und bestohlen

Balve (ots) - Diebe waren von Freitag auf Samstag in Garbeck unterwegs. Unterm Eberg knackten sie zwei Garagen. Aus einer entwendeten sie drei E-Bikes. Gegen 4 Uhr war ein Mann mit weißer Kapuzenjacke an einem Wohnhaus von einer Kamera erfasst worden. Nun ermittelt die Kripo in der Sache und bittet Zeugen um Hinweise an die 0237390990 (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

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