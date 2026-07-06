Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Bedrängt und bestohlen
Menden (ots)
Eine 62-jährige Frau wollte am Freitag in einem Modegeschäft an der Unnaer Straße einkaufen. In dem Laden wurde sie nach eigenen Angaben erst von zwei Personen bedrängt und dabei vermutlich bestohlen. Jedenfalls fehlte ihr später das Geld, das sie in einem Umhängebeutel verwahrt hatte. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. (cris)
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