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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bedrängt und bestohlen

Menden (ots)

Eine 62-jährige Frau wollte am Freitag in einem Modegeschäft an der Unnaer Straße einkaufen. In dem Laden wurde sie nach eigenen Angaben erst von zwei Personen bedrängt und dabei vermutlich bestohlen. Jedenfalls fehlte ihr später das Geld, das sie in einem Umhängebeutel verwahrt hatte. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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