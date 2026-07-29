Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Freitag in Bad Driburg: Gratis-Kaffee mit der Polizei

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Bad Driburg (ots)

Die Polizei gibt einen aus: Am Freitag, 31. Juli, lädt die Polizei in der Bad Driburger Fußgängerzone zu "Coffee with a Cop." Bei kostenlosen Kaffeespezialitäten bietet sich zwischen 10 bis 15 Uhr am Raiffeisenbrunnen in der Langen Straße eine schöne Gelegenheit für einen zwanglosen Austausch mit den Polizeibeamtinnen und -beamten vor Ort. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen. Auch Innenminister Herbert Reul wird voraussichtlich ab etwa 14 Uhr dabei sein.

Ein historischer "Coffee-Truck", ein kleiner Oldtimer-Bus mit moderner Barista-Ausstattung, bereitet ganz frisch die Kaffeespezialitäten vor, die kostenlos von der Polizei interessierten Besucherinnen und Besucher serviert werden. Neben Kaffee werden auch weitere Getränke wie Kakao und Tee angeboten. Für Kinder steht ebenfalls eine Alternative bereit.

Ziel der Veranstaltung ist es, den direkten und unkomplizierten Austausch zwischen Bevölkerung und Polizei zu fördern. Polizeibeschäftigte aus unterschiedlichen Fachbereichen stehen vor Ort für Gespräche zur Verfügung. Dabei können Fragen zur polizeilichen Arbeit gestellt, Hinweise gegeben oder persönliche Anliegen in entspannter Atmosphäre besprochen werden, unabhängig davon, ob es um konkrete individuelle Sorgen oder allgemeine Themen geht.

Als besonderer Gast wird an diesem Tag Innenminister Herbert Reul voraussichtlich von 14 Uhr bis 15 Uhr in Bad Driburg erwartet. Er will sich Zeit nehmen für die persönlichen Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Landrat Michael Stickeln wird zeitweise vor Ort sein, ebenso der Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Karsten Koutsky, und Bürgermeister Tobias Tölle.

Die Aktion "Coffee with a Cop" erfreut sich landesweit großer Beliebtheit und macht nun Station in der Fußgängerzone von Bad Driburg. Egal welche Themen den Bürgerinnen und Bürgern am Herzen liegen, die Polizistinnen und Polizisten vor Ort sind ansprechbar, freuen sich auf den Austausch und auf eine gute Beteiligung. /nig

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