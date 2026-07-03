Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Bei einem Auffahrunfall ist am Donnerstag (02.07.2026, 08.15 Uhr) ein junger Autofahrer in Sendenhorst verletzt worden.

Eine 33-jährige Sendenhorsterin fuhr mit ihrem Auto auf der Straße Westtor in Richtung Albersloh - mit im Auto ein wenige Monate altes Baby. Ein 19-jähriger Sendenhorster war mit seinem Pkw zeitgleich direkt hinter der 33-Jährigen. Als die Frau verkehrsbedingt vor der Einmündung "Auf der Geist" bis zum Stillstand abbremste, fuhr ihr der 19-Jährige aus noch unklarer Ursache auf. Die 33-Jährige und das Baby verblieben unverletzt. Der 19-Jährige verletzte sich leicht und wurde mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt.

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