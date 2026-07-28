Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugin rettet 82-Jährigen aus brennendem Auto

Bild-Infos

Download

Borgentreich (ots)

Dem beherzten Eingreifen einer zufällig vorbeikommenden Autofahrerin hat ein 82-Jähriger zu verdanken, dass er sein brennendes Auto unverletzt verlassen konnte. Sein Fahrzeug brannte vollständig aus.

Der 82-Jährige war am Montag, 27. Juli, auf einem Feldweg in der Nähe zur K37 zwischen Borgentreich und Willebadessen-Schönthal unterwegs, als er gegen 18.05 Uhr mit seinem VW Golf von der schmalen Straße abkam und nach rechts in einen Graben rutschte. Versuche, mit dem Wagen aus eigener Kraft wieder herauszufahren, schlugen fehl. Dann bemerkte der Fahrer, wie der Motor Feuer fing. Daraufhin versuchte er, das schräg im Graben liegende Auto zu verlassen, was ihm aus eigener Kraft jedoch nicht gelang.

In diesem Moment fuhr eine 51-jährige Zeugin mit ihrem Auto in der Nähe entlang. Sie bemerkte das brennende Auto und die hilflose Situation des Fahrers, öffnete dessen Fahrertür und half dem 82-Jährigen auszusteigen. Der Mann konnte seinen Golf dadurch noch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt.

Die herbeigerufene Feuerwehr aus Peckelsheim und Schweckhausen löschte den Wagen, konnte aber nicht verhindern, dass er vollständig ausbrannte. Am Auto entstand Totalschaden, es wurde abgeschleppt. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell