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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrszeichen entwendet

Höxter (ots)

In Höxter-Bruchhausen ist der Diebstahl eines Tempo-30 Schildes an der L890 zur Anzeige gebracht worden. In der Zeit vom 9. Juli bis 16. Juli wurden das Verkehrszeichen und ein Vierkantpfosten in der Steinäckernstraße entwendet. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter bittet um Hinweise unter 05271/962-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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