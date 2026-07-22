POL-HX: Verkehrszeichen entwendet
Höxter (ots)
In Höxter-Bruchhausen ist der Diebstahl eines Tempo-30 Schildes an der L890 zur Anzeige gebracht worden. In der Zeit vom 9. Juli bis 16. Juli wurden das Verkehrszeichen und ein Vierkantpfosten in der Steinäckernstraße entwendet. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter bittet um Hinweise unter 05271/962-0.
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