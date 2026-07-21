Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 25.000 Euro Schaden bei Unfall auf der B64

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Bad Driburg (ots)

Auf der B64 bei Bad Driburg ist es Dienstag, 21. Juli, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem die Bundestraße zeitweise voll gesperrt werden musste.

Gegen 8 Uhr war eine 28-Jährige mit einem silbernen Mercedes aus Richtung Brakel gekommen und wollte an dem Abfahrtsarm zur L954 nach links abbiegen. Dabei achtete sie nicht auf einen entgegenkommenden VW T-Roc, der aus Fahrtrichtung Paderborn kam und von einem 36-Jährigen gesteuert wurde. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der VW gegen ein Straßenschild schleuderte und auf einer Verkehrsinsel stehen blieb.

Beide Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die beiden Unfallbeteiligten, die jeweils allein in ihren Fahrzeugen saßen, wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis 9 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 25.000 Euro geschätzt. /nig

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