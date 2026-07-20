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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: "Coffee with a Cop": Polizei lädt zum Austausch bei Kaffee ein
Innenminister Herbert Reul kommt nach Bad Driburg

POL-HX: "Coffee with a Cop": Polizei lädt zum Austausch bei Kaffee ein / Innenminister Herbert Reul kommt nach Bad Driburg
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Bad Driburg (ots)

Am Freitag, 31. Juli, lädt die Kreispolizeibehörde Höxter in Bad Driburg von 10 Uhr bis etwa 15 Uhr zu einem kostenlosen Kaffee ein. Am Raiffeisenbrunnen mitten in der Innenstadt von Bad Driburg bietet sich den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, mit Polizistinnen und Polizisten einmal außerhalb von Einsätzen und ohne Zeitdruck ganz zwanglos ins Gespräch zu kommen, und dabei ein frisches Heißgetränk zu genießen.

Die Aktion "Coffee with a Cop" erfreut sich landesweit großer Beliebtheit und macht nun Station in der Fußgängerzone von Bad Driburg. Ein historischer "Coffee-Truck", ein kleiner Oldtimer-Bus mit moderner Barista-Ausstattung, ist vor Ort und bereitet ganz frisch die Kaffeespezialitäten vor, die kostenlos von der Polizei interessierten Besucherinnen und Besucher serviert werden. Neben Kaffee werden auch weitere Getränke wie Kakao und Tee angeboten. Für Kinder steht ebenfalls eine Alternative bereit.

Ziel der Veranstaltung ist es, den direkten und unkomplizierten Austausch zwischen Bevölkerung und Polizei zu fördern. Polizeibeschäftigte aus unterschiedlichen Fachbereichen stehen vor Ort für Gespräche zur Verfügung. Dabei können Fragen zur polizeilichen Arbeit gestellt, Hinweise gegeben oder persönliche Anliegen in entspannter Atmosphäre besprochen werden, unabhängig davon, ob es um konkrete individuelle Sorgen oder allgemeine Themen geht.

Ein besonderer Gast wird an diesem Tag ebenfalls erwartet: Innenminister Herbert Reul wird voraussichtlich von 14 Uhr bis 15 Uhr die Aktion in Bad Driburg persönlich besuchen und sich Zeit für Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern nehmen. Auch Landrat und Behördenleiter Michael Stickeln wird vor Ort sein, ebenso der Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Karsten Koutsky.

"Coffee with a Cop" stammt ursprünglich aus den USA und wurde dort bereits 2011 eingeführt. Inzwischen wird das Format auch in Nordrhein-Westfalen durch das NRW-Innenministerium an verschiedenen Standorten durchgeführt, um die Bürgernähe der Polizei weiter zu stärken.

Egal welche Themen den Bürgerinnen und Bürgern am Herzen liegen, die Polizistinnen und Polizisten vor Ort sind ansprechbar, freuen sich auf den direkten Austausch und auf eine gute Beteiligung. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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