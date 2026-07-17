Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei sucht Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall

Bad Driburg (ots)

Am Sonntag, 12. Juli, kam es in Bad Driburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec-Fahrer. Die Polizei bittet den bislang unbekannten Radfahrer, sich zu melden. Gegen 6.10 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Bad Driburg mit einem braunen Toyota die Straße "Steyler Hof" in Richtung Dringenberger Straße. An der Einmündung beabsichtigte sie, nach links auf die Dringenberger Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit näherte sich von links ein bislang unbekannter Mann auf einem dunkelroten Pedelec. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer zu Boden stürzte. Nach ersten Erkenntnissen erkundigte sich die Autofahrerin unmittelbar nach dem Gesundheitszustand des Mannes. Dieser gab an, unverletzt zu sein, und setzte seine Fahrt anschließend fort. Am Toyota entstand geringer Sachschaden. Da der Pedelec-Fahrer bislang unbekannt ist, bittet ihn das Verkehrskommissariat, sich bei der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

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