Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gab es beim Ausparken einen Zusammenstoß?

Bad Driburg (ots)

Ein missglücktes Ausparkmanöver, bei dem ein Mercedes und vielleicht ein weiteres Auto beschädigt wurden, beschäftigt aktuell das Verkehrskommissariat der Polizei.

Fest steht bisher nur, dass ein grauer Mercedes A-Klasse in Bad Driburg an der vorderen linken Ecke beschädigt ist. Wo und wie genau diese Beschädigung entstanden ist, muss noch geklärt werden.

Wahrscheinlich hängt es mit einem Ausparkmanöver auf einem Drogerie-Parkplatz am Konrad-Adenauer-Ring in Bad Driburg zusammen.

Am Samstag, 27. Juni, hatte eine 24-Jährige ihren Mercedes zwischen 11 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und wollte dann wieder wegfahren.

Ein anderes unbekanntes schwarzes Fahrzeug stand aber zu dicht bei ihr, so dass ein Ausparken nicht möglich war. Auf Hinweis einer Passantin habe die Fahrerin des schwarzen Autos ¬ nach Zeugenaussagen eine etwa 70-jährige Frau mit hellen kurzen Haaren ¬ zunächst mit ihrem Wagen rückwärts rangiert, und dann den Parkplatz in Richtung Bruchstraße zu verlassen.

Ob es bei dem Parkmanöver zu einem Zusammenstoß mit dem grauen Mercedes kam, ist noch offen. Daher werden die unbekannte Fahrerin oder andere Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Höxter unter 05271/962-0 in Verbindung zu setzen. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell