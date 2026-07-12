Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wohnungsbrand in Beverungen - Hunde aus brennendem Gebäude gerettet

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Beverungen (ots)

Am Freitag, 10.07.2026, kam es gegen 10:00 Uhr in Beverungen in der Straße "Im kleinen Felde" zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurde bereits vor dem Gebäude und im Hausflur eine Rauchentwicklung festgestellt. Diese ging von einer Wohneinheit im Erdgeschoss aus.

Das Gebäude wurde unverzüglich evakuiert. Personen kamen daher bei dem Brand nicht zu Schaden.

Die betroffene Wohnung wurde anschließend durch die Feuerwehr geöffnet. Der Brandort konnte in den Räumen der Wohneinheit lokalisiert und das Feuer abgelöscht werden.

In der Wohnung wurden dabei auch drei Hunde aufgefunden, welche durch die Feuerwehrkräfte aus dem Haus gerettet werden konnten. Nach erster Einschätzung am Einsatzort bestand für die Hunde aufgrund ihres Aufenthalts in der brennenden Wohnung Lebensgefahr. Die Tiere wurden nach Erstversorgung vor Ort durch die Feuerwehr in eine nahegelegene Tierarztpraxis verbracht.

Die Brandursache ist derzeit unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich. Die betroffene Wohnung ist momentan nicht bewohnbar. (DL)

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