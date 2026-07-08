Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß beim Abbiegen - Eine Person leicht verletzt

Höxter (ots)

Am Dienstag, 7. Juli, ereignete sich gegen 8.30 Uhr im Einmündungsbereich Schlesische Straße/Papenbrink in Höxter ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 40-jähriger Mann aus Höxter fuhr mit einem Opel auf der Schlesischen Straße in Richtung Papenbrink. An der Einmündung beabsichtigte er, nach links in den Papenbrink in Richtung Lütmarser Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 62-jährige Frau mit ihrem Opel den Papenbrink in Richtung Lütmarser Straße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 62-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 40-jährige Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 800 Euro./rek

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