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Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Neuer Bezirksdienst für Bad Driburg

POL-HX: Neuer Bezirksdienst für Bad Driburg
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Bad Driburg/ Nieheim (ots)

Der Bezirksdienst der Polizei in Bad Driburg ist neu aufgestellt. Ab sofort stehen die beiden Polizeihauptkommissare Hausmann und Weitz als neue Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Das Büro des Bezirksdienstes befindet sich auf der Polizeiwache Bad Driburg am Konrad-Adenauer-Ring 6. Sprechzeiten können telefonisch unter 05253 / 98701748 vereinbart werden. Polizeihauptkommissar Hausmann ist darüber hinaus ebenfalls als Bezirksdienstbeamter in Nieheim tätig. Sein Büro befindet sich dort in der Marktstraße 18. Die Telefonnummer lautet 05274 / 711./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

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