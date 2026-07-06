POL-HX: Neuer Bezirksdienst für Bad Driburg
Bad Driburg/ Nieheim (ots)
Der Bezirksdienst der Polizei in Bad Driburg ist neu aufgestellt. Ab sofort stehen die beiden Polizeihauptkommissare Hausmann und Weitz als neue Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Das Büro des Bezirksdienstes befindet sich auf der Polizeiwache Bad Driburg am Konrad-Adenauer-Ring 6. Sprechzeiten können telefonisch unter 05253 / 98701748 vereinbart werden. Polizeihauptkommissar Hausmann ist darüber hinaus ebenfalls als Bezirksdienstbeamter in Nieheim tätig. Sein Büro befindet sich dort in der Marktstraße 18. Die Telefonnummer lautet 05274 / 711./rek
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