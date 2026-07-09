Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

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Steinheim (ots)

Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B252 bei Steinheim leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Am Mittwoch, 8. Juli, fuhr ein 72-Jähriger mit einem roten VW Golf auf der Ostwestfalenstraße in Fahrtrichtung Detmold. Als er um 15.25 Uhr nach links in die Nieheimer Straße einbiegen wollte, bemerkte er einen entgegenkommenden BMW nicht rechtzeitig. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sowohl der 72-Jährige als auch der 32-Jährige BMW-Fahrer leicht verletzt wurden. Beide wurden vorsorglich zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am VW entstand Totalschaden, der Sachschaden am BMW wird auf 10.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es kam im Kreuzungsbereich zu Verkehrsbehinderungen, die Fahrbahn in Fahrtrichtung Brakel wurde zeitweise gesperrt. /nig

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