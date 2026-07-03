POL-HX: Pkw beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen
Brakel (ots)
Am Donnerstag, 2. Juli, ereignete sich auf der Straße "Drosselweg" in Brakel eine Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Ford EcoSport war in der Zeit von 6.30 Uhr bis 15 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt. Als der Fahrer gegen 15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er frische Beschädigungen fest. Der entstandene Sachschaden wird liegt bei rund 3.000 Euro. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek
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