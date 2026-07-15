Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Alle drei Minuten...: Zehn Temposünder in einer halben Stunde erwischt

Höxter (ots)

Mit Tempokontrollen der Polizei muss im Kreis Höxter auch in den Abend- und Nachtstunden gerechnet werden. So zum Beispiel am Dienstag, 14. Juli, als die Polizei zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr eine Kontrollstelle in Höxter-Godelheim an der B64 einrichtete. Die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit liegt in dem kontrollierten Bereich bei 70 km/h.

Innerhalb dieser halben Stunde hielt die Polizei zehn Temposünder an, die hier zu schnell unterwegs waren. Für alle war mindestens ein Bußgeld fällig.

Der Spitzenreiter des Abends fiel gleich um 22.05 Uhr auf: Es war ein 22-jähriger Audi-Fahrer aus einem benachbarten Ortsteil, der nach Toleranzabzug immer noch 45 km/h zu schnell war. Ihn erwarten im weiteren Verfahren ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. /nig

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