Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Groß-Gerau: Weitere Fälle von Diebstahl und Betrug an Geldautomaten/Kripo warnt erneut vor Masche

Kreis Groß-Gerau (ots)

Nach weiteren Fällen in den vergangenen Tagen, bei denen Unbekannte an Geldautomaten Seniorinnen und Senioren in Stockstadt, Nauheim und Gernsheim um teils größere Geldbeträge brachten, möchte die Polizei dies nun erneut zum Anlass nehmen, um zu sensibilisieren und Präventionshinweise zu geben.

Immer wieder werden der Polizei derartige Fälle angezeigt, bei denen die Täter nach bisherigen Erkenntnissen die Geldabheber zunächst geschickt ablenken, zum Beispiel mit der Finte, es sei ein Geldschein zu Boden gefallen. Die Ablenkung nutzen die Täter, um die Karte der Abheber im Schacht durch eine andere, meist zuvor woanders entwendete Bankkarte zu ersetzen. Später wird dann mit der erbeuteten Karte Geld vom Konto der Opfer abgehoben.

Aufgrund der weiteren aktuellen Fälle geben die Ermittlerinnen und Ermittler folgende Hinweise:

Achten Sie darauf, dass die Eingabe Ihrer PIN nicht von anderen beobachtet werden kann. Sorgen Sie für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden. Seien Sie misstrauisch, wenn jemand versucht, Sie beim Geldabheben abzulenken. Decken Sie während der PIN-Eingabe das Tastaturfeld mit der anderen Hand oder einem Gegenstand (z.B. Geldbörse, Blatt Papier) als Sichtschutz vollständig ab. Das erschwert das "Ausspähen" per Kamera oder Foto-Handy erheblich.

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