Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B44/B426

Gernsheim (ots)

Am Freitag (03.07.) kam es gegen 17:15 Uhr im Bereich B44 / Ecke B426 in Gernsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, wobei insgesamt drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 33-jährige Gernsheimerin die B426 aus Richtung Gernsheim in Richtung Pfungstadt. Ein 73-jähriger Gernsheimer sowie seine 69-jährige Beifahrerin befuhren die B44 in Richtung Groß-Gerau. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr einer der Unfallbeteiligten über eine rote Ampel in den Kreuzungsbereich ein, sodass es zur Kollision kam. Das Fahrzeug einer Unfallbeteiligten überschlug sich im Zuge des Zusammenstoßes. Die Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme bis ca. 19:00 Uhr voll gesperrt.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258-93430 in Verbindung zu setzen.

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