Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Polizei nutzt die Ferien für eine Übung an der Georg-August-Zinn-Schule

Bild-Infos

Download

Reichelsheim (ots)

Um für den Ernstfall bestmöglich vorbereitet zu sein, nutzt das Polizeipräsidium Südhessen die Ferienzeit erneut für eine Großübung an einer Schule. In diesem Jahr trainieren die Einsatzkräfte am kommenden Mittwoch und Donnerstag (8. und 9.7.) in der Zeit zwischen 8 und 16.30 Uhr an der Georg-August-Zinn-Schule. Die schulfreie Zeit bietet eine gute Möglichkeit unterschiedliche Szenarien zu trainieren, ohne den Schulbetrieb zu behindern. Die Übung dient der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Einsatzkräften und den beteiligten Institutionen im Ernstfall. Ziel der zweitägigen Übung ist es, Einsatzkräfte auf komplexe und zeitkritische Einsatzlagen, wie zum Beispiel Bedrohungslagen in Schulen, vorzubereiten.

Die Übung findet in einem abgesperrten Bereich in der Schule und auf dem Schulgelände statt. Dennoch werden in Zusammenhang mit der Übung insbesondere im Bereich der Georg-August-Zinn-Schule für die Bevölkerung vermehrt Einsatzfahrzeuge wahrnehmbar sein. Betroffene Anwohner werden im Vorfeld von der Polizei informiert. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass aus einsatztaktischen Gründen eine Teilnahme der Öffentlichkeit oder Beobachtung der Übung nicht möglich ist. Die Polizei bittet daher um Verständnis, dass das Gelände rund um den Bereich der Schule für die Übung gesperrt sein wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell