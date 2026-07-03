Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Mobiler Anhänger für Geschwindigkeitsüberwachung durch Feuer beschädigt/Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots)

Ein an der A 671, zwischen dem Mainspitzdreieck und der Anschlussstelle Gustavsburg aufgestellter mobiler Anhänger, der von der Polizei zur Geschwindigkeitsüberwachung genutzt wird, ein sogenannter "Enforcement Trailer", wurde in der Nacht zum Freitag (03.07.), gegen 1.40 Uhr, von Unbekannten stark beschädigt.

In den Innenraum des Anhängers, der an beliebigen Orten nahezu autonom betrieben werden kann und dessen Technik innerhalb des Anhängers gegen Vandalismus gut geschützt ist, wurde von den Unbekannten eine brennbare Flüssigkeit eingebracht und anschließend angezündet. An dem Trailer entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu melden.

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