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Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter in Höchst - Zeugenaufruf

Höchst im Odenwald (ots)

Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 16:30 Uhr kam es an der LIDL-Kreuzung Wernher-von-Braun-Straße / B426 in Höchst zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Dabei wollte der 22. jährige Fahrer eines Hyundai aus der Wernher-von-Braun-Straße nach links auf die B426 in Richtung Ortsmitte Höchst einbiegen. Gleichzeitig näherte sich über den Fußweg von der Mümmling ein E-Scooter und überquerte die B426 ohne den Pkw zu beachten. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Hyundai und dem E-Scooter. Die Fahrerin des E-Scooter kam dabei zu Sturz, verletzte sich aber augenscheinlich nicht. Danach stieg diese wieder auf den E-Scooter und entfernte sich über die Wernher-von-Braun-Straße. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Fahrzeugführerin des E-Scooter wird wie folgt beschrieben: weibliche Südosteuropäerin, ca.13-15 Jahre alt mit langen schwarzen Haaren. Sachdienliche Hinweise zu der Verursacherin nimmt die Polizeistation Höchst i. Odw. unter 06163/9410 entgegen.

Wolfert, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
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Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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