Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal: 73-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Mühltal (ots)

Ein 73 Jahre alter Mann hat am Donnerstagmittag (02.07.) in Nieder-Beerbach einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Anwohner alarmierten gegen 14.15 Uhr die Polizei und meldeten einen Mann, der sich in einer Wohnung in der Mühlstraße befand und ein psychisch auffälliges Verhalten zeigte. Der 73-Jährige wurde gegen 18.00 Uhr von Einsatzkräften der Polizei widerstandslos und unverletzt in seiner Wohnung festgenommen. Der Mann wird anschließend aufgrund seines Gesundheitszustands in eine Klinik eingeliefert. Für außenstehende Personen bestand während des Polizeieinsatzes keinerlei Gefahr.

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