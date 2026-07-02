Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Farbschmierereien an Schule - Wer hat etwas gesehen?

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

An einer Schule in der Karl-Liebknecht-Straße besprühten bislang unbekannte Täter die Fassade des Schulgebäudes mit gelber Farbe. Dabei wurden "Hakenkreuze", ein Dreizack sowie die Buchstaben "HHS" an die Wand gezeichnet. Es entstand nach bisherigen Schätzungen Schaden von etwa 300 Euro.

Die Tat fand nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit von Dienstag (30.6.) gegen 16 Uhr bis Mittwoch (1.7.) circa 8 Uhr statt. An der Tatörtlichkeit konnten die mutmaßlich benutzten Spraydosen sowie möglicherweise von den Tätern mitgebrachte Getränkedosen sichergestellt werden.

Aufgrund der mutmaßlich politischen Ausrichtung ermittelt nun der Staatsschutz.

Zeugen, welche ermittlungsdienliche Hinweise geben können, werden gebeten mit dem polizeilichen Staatsschutz in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell