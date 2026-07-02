Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Seniorin wird abgelenkt und bestohlen - Die Polizei warnt

Büttelborn (ots)

Am Mittwoch (1.7.) wurde eine Seniorin gegen 17 Uhr in einer Bankfiliale in der Mainzer Straße von zwei bislang unbekannten Tätern bestohlen. Die Frau wurde hierzu beim Geldabhebevorgang von einem der Männer abgelenkt, während sich sein Begleiter das gerade abgehobene Geld aus dem Geldausgabefach aneignete. Anschließend entfernten sich beide Männer in unbekannte Richtung.

Zu den Flüchtigen liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Einer der Kriminellen ist circa 1,70m bis 1,75m groß, hat eine leicht kräftigere Statur sowie einen leicht dunklen Hautton, trägt Vollbart mit dunklen mittellangen lockigen Haaren und hat eine dunkle Augenfarbe.

Sein Mittäter war circa 1,80m groß, hat eine eher normale Statur, trägt ebenfalls einen Vollbart und hat schwarze lockige mittellange Haare. Zudem soll er ein T-Shirt in Tarnfarben getragen haben.

Zeugen, welche die beiden Männer an der Tatörtlichkeit wahrgenommen haben oder anderweitig ermittlungsdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Aufgrund dieses Vorfalls warnt die Polizei:

Achten Sie besonders bei unerwarteten Annäherungen auf Ihre Wertsachen. Seien Sie misstrauisch, wenn jemand versucht Sie beim Geldabheben abzulenken.

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