Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Nach Körperverletzung/Polizei sucht Zeugen

Lampertheim (ots)

Am 8. Juni, gegen 19.45 Uhr, kam es in Verlängerung des Weidwegs, zwischen Schwimmbad und Rhein, zu einer Körperverletzung unter zwei Männern, bei der ein Teleskopschlagstock eingesetzt wurde. Die Ermittler suchen für den Fortgang der Ermittlungen nun noch nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand trafen sich beide nach telefonischer Absprache am Tatort, um dort einen strittigen Sachverhalt zu klären. Im Anschluss soll einer der Kontrahenten den anderen mit einem Teleskopschlagstock geschlagen haben. Der Angegriffene konnte ihm den Stock entreißen und schlug seinerseits dann ebenfalls zu. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei gerieten beide Männer erneut aneinander. Hierbei soll zudem eine Eisenstange eingesetzt worden sein. Beide Streithähne wurden verletzt.

Die Beamten des Kommissariats 42 in Lampertheim fragen: Wer kann Hinweise zum Sachverhalt, weiteren am Tatort stehenden Fahrzeugen und eventuell weiteren beteiligten Personen geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu erreichen.

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