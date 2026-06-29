Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Bauhof im Visier Krimineller

Vorläufige Festnahme eines 20- und 36-Jährigen

Groß-Bieberau (ots)

Nachdem es am Montagmorgen (29.6.) zu einem Einbruch in einen Bauhof in der Straße "Am Flutgraben" kam, konnten Streifen der Polizeistation Ober-Ramstadt zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 36 Jahren vorläufig festnehmen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Zwei gegen 2.45 Uhr Zutritt auf das Gelände des Hofs und erbeuteten Elektrogeräte im Wert von rund 50 Euro. Im Anschluss suchten sie zunächst mit einem Motorroller in Richtung eines Friedhofs das Weite. Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei über den Vorfall. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die zwei Männer auf ihrem Gefährt gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Beamten entdeckten die zuvor entwendete Beute und nahmen diese an sich. Sie wurden zur nächstgelegenen Wache begleitet, wo sie weitere polizeiliche Maßnahmen über sich ergehen lassen mussten. Nun müssen sich beide in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten.

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