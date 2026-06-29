Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Straftat mit sexuellem Hintergrund? - Polizei prüft Anfangsverdacht - 28-Jähriger per Haftbefehl gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Samstagabend (27.06.), gegen 17.50 Uhr, meldete eine Zeugin bei der Polizei, dass ein Mann am Mainstrand, unterhalb der Kostheimer Brücke, Fotos von Kindern gefertigt haben soll. Noch während der Anfahrt der Streifen wurde gemeldet, dass der 28-jährige Tatverdächtige körperlich angegangen wird. Nach Zeugenangaben soll er aus bislang nicht bekanntem Anlass eine 12-Jährige geschubst und dabei im Brustbereich berührt sowie an ihre Hüften gefasst haben. Die 12-Jährige konnte hierzu bislang noch nicht befragt werden.

Der 28-Jährige, der keine Verletzungen aufwies, bestritt Fotos von Kindern gefertigt zu haben und händigte den Polizisten sein Mobiltelefon aus. Eine erste Sichtung ergab bislang keine Hinweise auf strafbare Inhalte. Wie sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen herausstellte, wurde der 28-Jährige aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Verbüßung einer Haftstrafe von 45 Tagen gesucht. Er wurde daraufhin von der Polizei festgenommen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Hergang des Geschehens am Mainstrand dauern derweil an.

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