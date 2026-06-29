POL-DA: Heppenheim: Polizei lädt zu "Coffee with a Cop" im Rahmen der Bürgersprechstunde ein
Heppenheim (ots)
Die Polizei lädt alle Bürgerinnen und Bürger am 7. Juli 2026 von 14 bis 16 Uhr zu "Coffee with a Cop" in die Heppenheimer Fußgängerzone vor dem Stadthaus in der Friedrichstraße ein. Bei einer Tasse "Einsatzkaffee" haben Interessierte die Möglichkeit, offen über ihre Anliegen, Sorgen oder Fragen mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch zu kommen. Die Aktion findet im Rahmen der regelmäßigen Bürgersprechstunde statt.
Neben der Schutzfrau vor Ort stehen auch der Leiter des Ordnungsamtes, Mitarbeitende der Stadtpolizei sowie Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Heppenheim für Gespräche zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger können sich in ungezwungener Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern über Fragen rund um Sicherheit und Prävention austauschen.
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