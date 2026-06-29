Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt/Riedstadt: Zwei Fälle von Diebstahl und Betrug an Geldautomaten/Kripo warnt vor Masche

Stockstadt/Riedstadt (ots)

Nach zwei Fällen am Freitagmorgen (26.06.), um 8.30 bzw. kurz nach 9.00 Uhr, bei denen zwei Unbekannte an Geldautomaten eine Seniorin in Stockstadt sowie einen Senior in Crumstadt um größere Geldbeträge brachten, möchten die Ermittlerinnen und Ermittler des Rüsselsheimer Kommissariats 21/22 dies zum Anlass nehmen, um zu sensibilisieren und Präventionshinweise zu geben.

Immer wieder werden der Polizei derartige Fälle angezeigt, bei denen die Täter nach bisherigen Erkenntnissen die Geldabheber zunächst geschickt ablenken, zum Beispiel mit der Finte, es sei ein Geldschein zu Boden gefallen. Die Ablenkung nutzen die Täter, um die Karte der Abheber im Schacht durch eine andere, meist zuvor woanders entwendete Bankkarte zu ersetzen. Später wird dann mit der erbeuteten Karte Geld vom Konto der Opfer abgehoben.

Aufgrund der aktuellen Fälle geben die Ermittlerinnen und Ermittler folgende Hinweise:

Achten Sie darauf, dass die Eingabe Ihrer PIN nicht von anderen beobachtet werden kann. Sorgen Sie für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden. Seien Sie misstrauisch, wenn jemand versucht, Sie beim Geldabheben abzulenken. Decken Sie während der PIN-Eingabe das Tastaturfeld mit der anderen Hand oder einem Gegenstand (z.B. Geldbörse, Blatt Papier) als Sichtschutz vollständig ab. Das erschwert das "Ausspähen" per Kamera oder Foto-Handy erheblich.

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