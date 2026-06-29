Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Blauer Piaggioroller (530-DBB) gestohlen

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle haben am Samstagmorgen (27.6.), zwischen 0.30 und 6 Uhr, einen Roller im Roquetteweg gestohlen. Das zuvor geparkte blaue Zweirad der Marke "Piaggio", Modell "ET2" trug das Versicherungskennzeichen 530-DBB.

Wer Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem entwendeten Gefährt geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Darmstadt (K 43) unter 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

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