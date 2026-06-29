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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Blauer Piaggioroller (530-DBB) gestohlen
Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle haben am Samstagmorgen (27.6.), zwischen 0.30 und 6 Uhr, einen Roller im Roquetteweg gestohlen. Das zuvor geparkte blaue Zweirad der Marke "Piaggio", Modell "ET2" trug das Versicherungskennzeichen 530-DBB.

Wer Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem entwendeten Gefährt geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Darmstadt (K 43) unter 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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