POL-DA: Kelsterbach: Verdacht auf illegales Glücksspiel - Drei Spielautomaten beschlagnahmt/Fast 3000 Euro im Mülleimer
Kelsterbach (ots)
In der Nacht zum Montag (29.06.) führten Beamte der Polizeistation Kelsterbach eine Gaststättenkontrolle durch.
Bei der Überprüfung einer Lokalität in der Innenstadt beschlagnahmten die Kontrolleure hierbei drei unerlaubte, nicht zugelassene Tischspielautomaten. In einem Mülleimer fanden die Beamten zudem eine Geldbörse mit 2900 Euro Bargeld und stellten den Geldbeutel samt Inhalt anschließend sicher. Gegen den Betreiber wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels eingeleitet.
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