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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Verdacht auf illegales Glücksspiel - Drei Spielautomaten beschlagnahmt/Fast 3000 Euro im Mülleimer

Kelsterbach (ots)

In der Nacht zum Montag (29.06.) führten Beamte der Polizeistation Kelsterbach eine Gaststättenkontrolle durch.

Bei der Überprüfung einer Lokalität in der Innenstadt beschlagnahmten die Kontrolleure hierbei drei unerlaubte, nicht zugelassene Tischspielautomaten. In einem Mülleimer fanden die Beamten zudem eine Geldbörse mit 2900 Euro Bargeld und stellten den Geldbeutel samt Inhalt anschließend sicher. Gegen den Betreiber wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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