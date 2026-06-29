PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zwei Autos mit Hammer traktiert - Rund 18.000 Euro Schaden/Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots)

Zwei in der Odenwaldstraße abgestellte Autos wurden in der Nacht zum Sonntag (28.06.), in der Zeit zwischen kurz vor 1.00 und 2.30 Uhr, von einem Unbekannten mit einem Hammer traktiert und erheblich beschädigt. Zudem entwendete der Täter zwei an einer Hausfassade angebrachte Kameras. Insgesamt werden die Schäden auf rund 18.000 Euro geschätzt.

Der Unbekannte ist 40 bis 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat eine Glatze. Der Mann trug eine lange Hose, T-Shirt und schwarze Handschuhe.

Die Polizeistation Groß-Gerau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06152/175-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 29.06.2026 – 10:14

    POL-DA: Rüsselsheim: Überfall auf Gaststätte

    Rüsselsheim (ots) - In der Nacht zum Samstag (27.06.), gegen 1.50 Uhr, wurde eine Gaststätte in der Mönchbruchstrße in Haßloch überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein Mann das Lokal und forderte vom 44 Jahre alten Wirt unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nach Übergabe des Geldes flüchtete der Täter zu Fuß aus der Gaststätte. Beschrieben wird der Flüchtige wie folgt: 20 bis ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 10:05

    POL-DA: Viernheim: Wohnungseinbrecher haben Einfamilienhaus im Visier

    Viernheim (ots) - Nach einem Einbruch hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Sonntagmorgen (28.06.), gegen 6.00 Uhr, drangen zwei Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Wernherstraße ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten Geld und Getränke. Die beiden Flüchtigen werden wie folgt beschrieben: ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 09:15

    POL-DA: Kelsterbach: Einbruch in Firmengebäude/Wer hat etwas bemerkt?

    Kelsterbach (ots) - Ein Firmengebäude "Am Aspenhaag" geriet in der Nacht zum Samstag (27.06.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Gebäude und suchten dort anschließend nach Wertgegenständen. Die ungebetenen Besucher flüchteten anschließend mit Notebooks, Ipad und Smartphones sowie Geld unerkannt vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren