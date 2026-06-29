Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zwei Autos mit Hammer traktiert - Rund 18.000 Euro Schaden/Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots)

Zwei in der Odenwaldstraße abgestellte Autos wurden in der Nacht zum Sonntag (28.06.), in der Zeit zwischen kurz vor 1.00 und 2.30 Uhr, von einem Unbekannten mit einem Hammer traktiert und erheblich beschädigt. Zudem entwendete der Täter zwei an einer Hausfassade angebrachte Kameras. Insgesamt werden die Schäden auf rund 18.000 Euro geschätzt.

Der Unbekannte ist 40 bis 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat eine Glatze. Der Mann trug eine lange Hose, T-Shirt und schwarze Handschuhe.

Die Polizeistation Groß-Gerau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06152/175-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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