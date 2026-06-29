Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Überfall auf Gaststätte

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Samstag (27.06.), gegen 1.50 Uhr, wurde eine Gaststätte in der Mönchbruchstrße in Haßloch überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein Mann das Lokal und forderte vom 44 Jahre alten Wirt unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nach Übergabe des Geldes flüchtete der Täter zu Fuß aus der Gaststätte.

Beschrieben wird der Flüchtige wie folgt: 20 bis 35 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß. Er war komplett schwarz gekleidet, trug dazu weiße Schuhe und sprach akzentfrei Deutsch. Der Kriminelle war mit einem schwarzen Tuch maskiert. Bei seiner Waffe handelte es sich um eine schwarze Pistole. Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell