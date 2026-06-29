Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Wohnungseinbrecher haben Einfamilienhaus im Visier

Viernheim (ots)

Nach einem Einbruch hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Sonntagmorgen (28.06.), gegen 6.00 Uhr, drangen zwei Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Wernherstraße ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten Geld und Getränke.

Die beiden Flüchtigen werden wie folgt beschrieben: Einer von ihnen ist 30 bis 40 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank. Er trug einen grünen Strickhut, und hatte Dreadlocks und dunkle Hautfarbe. Sein Begleiter ist 20 bis 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und kräftig. Er trug ein schwarzes T-Shirt, schwarze Jogginghose, schwarze Cap und hatte eine Umhängetasche bei sich.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

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