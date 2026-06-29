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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vandalen beschmieren Hauswand
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Freitagabend (26.6.) gegen 23 Uhr sprühten nach derzeitigen Erkenntnissen bislang unbekannte Täter eine Hausfassade in der Landwehrstraße mit dunkler Farbe an. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete, wie mindestens zwei Vandalen die Wand beschmierten und im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite suchten. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und übernimmt die weiteren Ermittlungen. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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