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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Dixi in Brand geraten
Wer kann Hinweise geben?

Reinheim (ots)

Am Samstagmorgen (27.6.) gegen 3.30 Uhr kam es in der Willy-Brandt-Straße zu einem Brand von einem Dixi. Eine Zeugin informierte die Feuerwehr und die Polizei über das Feuer. Die sofort hinzugezogenen Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und anschließend löschen. Verletzt wurde niemand. Die unmittelbar angrenzende Grünfläche wurde nicht beschädigt. Wie es zu dem Brand gekommen ist bedarf weiterer Ermittlungen. Das Dixi wurde durch das Feuer stark beschädigt. Nach erster Schätzung entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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