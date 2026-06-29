Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Jugendliche im Zusammenhang mit Brand beobachtet

Zeugen gesucht

Eppertshausen (ots)

Einen Schaden in Höhe von rund hundert Euro haben Unbekannte am Samstagabend (27.6.), nahe einem Feld, verursacht.

Gegen 23.30 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf Polizei und Feuerwehr und meldeten das Feuer auf einem Feldweg in der Straße "Franz-Gruber-Platz". Laut Zeugenaussagen hätte nach derzeitigen Ermittlungsstand eine Gruppe von mindestens drei Jugendlichen einen Böller gezündet, wodurch der angrenzende Grünstreifen in Brand geraten sei. Anschließend seien sie in Richtung Eppertshausen geflüchtet. Die sofort herbeigeeilte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Eine eingeleitete Fahndung nach den Flüchtenden verlief noch ohne Erfolg.

Zeugen, denen diese Gruppe vor der Tat oder bei der Flucht aufgefallen ist und die sie näher beschreiben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

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