Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Pfungstadt (ots)

Ein Brand in der Saarstraße rief am Sonntagmorgen (28.6.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan.

Gegen 0.30 Uhr informierte Zeugen die Einsatzkräfte über das Feuer. Vor Ort stellte die Feuerwehr einen in Brand geratenen Baum sowie mehrere brennende Sträucher fest und leitete umfangreiche Löscharbeiten ein. Ursächlich hierfür könnte nach ersten Ermittlungen der unachtsame Umgang mit einer Zigarette gewesen sein. Die Polizei ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen bei dem Feuer niemand. Bei einem angrenzenden Haus wurde durch die starke Hitzeentwicklung der Rollladen in Mitleidenschaft gezogen und ist geschmolzen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden rund mehrere Tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.

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